Malatya'da yasa dışı kenevir operasyonu
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Malatya'da yasa dışı kenevir operasyonu

Malatya'da yasa dışı kenevir operasyonu Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı ekimi yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.

02.06.2020 12:04 | Son Güncelleme: 02.06.2020 12:07

Malatya'da yasa dışı kenevir operasyonu

MALATYA - Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı ekimi yapılan kenevir bitkisi ele geçirildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı bir mahallede yasa dışı kenevir ekinimin gerçekleştirildiği bilgisi üzerine operasyon için düğmeye basıldı. Sabah erken saatlerde belirtilen adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda bin 260 kök kenevir bitkisi, 30 gram kubar Esrar maddesi ile 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi.

Operasyonda bir şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddeler ise imha edildi.

Malatya'da yasa dışı kenevir operasyonu

Kaynak: İHA

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