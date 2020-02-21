Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama
Haberler » Güncel » Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama - Haber

Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

Malatya'da yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

21.02.2020 13:14 | Son Güncelleme: 21.02.2020 13:14
Malatya'da yasa dışı bahis operasyonunda 4 tutuklama

'da yurt dışı kaynaklı internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Malatya koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı bahis oynatan ve para transferlerine aracılık edenlere yönelik 18 Şubat'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi ile 3 banka personelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 4'ü etkin pişmanlık hükümleri kapsamında olmak üzere 7'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler