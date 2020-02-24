Malatya'da yardımlaşma derneği lokaline kumar operasyonu

24.02.2020 12:42 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:00

Malatya'da yardımlaşma derneği lokaline düzenlenen kumar operasyonunda 4 kişiye 4 bin 900 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Yenihamam Mahallesi'ndeki yardımlaşma derneği lokalinde kumar oynatıldığı belirlendi.

Adrese düzenlenen operasyonda iskambille kumar oynayan 4 şüpheliye 4 bin 900 lira ceza uygulandı, 3 bin 190 lira ile kumar malzemelerine el konuldu.

Lokali işleten iki zanlı hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak" suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA