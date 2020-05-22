Malatya'da yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı Malatya'da yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldıMalatya'da jandarma ve Türk Kızılay'ının ortaklaşa ortaklaşa hazırladığı yardım kolileri, bayram öncesi yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı.

Malatya'da yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Malatya'da jandarma ve Türk Kızılay'ının ortaklaşa ortaklaşa hazırladığı yardım kolileri, bayram öncesi yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Türk Kızılay'ı tarafından yardıma muhtaç aileler için ortaklaşa erzak kolileri hazırlandı. Bayram öncesi maddi durumu iyi olmadığı için alış- veriş yapamayan aileler için yardım kolileri kırsal mahallelerde yaşayan ailelere dağıtıldı. Aileler jandarma ve Kızılay'a teşekkür etti.

Kaynak: DHA