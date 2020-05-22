Malatya'da yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
Malatya'da yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldıMalatya'da jandarma ve Türk Kızılay'ının ortaklaşa ortaklaşa hazırladığı yardım kolileri, bayram öncesi yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı.
22.05.2020 16:32 | Son Güncelleme: 22.05.2020 16:38
Malatya'da yardım kolileri ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
Malatya'da jandarma ve Türk Kızılay'ının ortaklaşa ortaklaşa hazırladığı yardım kolileri, bayram öncesi yardıma muhtaç ailelere dağıtıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Türk Kızılay'ı tarafından yardıma muhtaç aileler için ortaklaşa erzak kolileri hazırlandı. Bayram öncesi maddi durumu iyi olmadığı için alış- veriş yapamayan aileler için yardım kolileri kırsal mahallelerde yaşayan ailelere dağıtıldı. Aileler jandarma ve Kızılay'a teşekkür etti.
Kaynak: DHA