Malatya'da yaralı serçe hayvan barınağa teslim edildi
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Malatya'da yaralı serçe hayvan barınağa teslim edildi

28.02.2021 10:57 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:00
Malatya'da yaralı serçe hayvan barınağa teslim edildi

Malatya'da kanadı kırık vaziyette bulunan yaralı serçe, tedavisi için hayvan barınağına teslim edildi.

Malatya'da kanadı kırık vaziyette bulunan yaralı serçe, tedavisi için hayvan barınağına teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Yeşilyurt ilçesi Çilesiz Mahallesi Fahri Kayahan Bulvarı üzerinde yaralı bir serçe bulun vatandaş, polis ekiplerine bildirdi.

Hayvan ve Doğa Koruma ekibince alınanserçe, Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağını teslim edildi.

Veterinerler tarafından yapılan muayenede serçenin kanadının kırık olduğunu belirlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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