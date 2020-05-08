Malatya'da yaralama olayına karıştığı iddia edilen bir zanlı tutuklandı

Malatya'da, kasten yaralama olayına karıştığı iddiasıyla polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

Malatya'da, kasten yaralama olayına karıştığı iddiasıyla polis ekiplerince yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı, diğeri ise serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte kasten yaralama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve mala zarar verme" suçlarına karıştığı gerekçesiyle aranan şüpheliler B.P ve S.K, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği görevlilerince düzenlene operasyonla yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada bir pompalı tüfek, 8 dolu kartuş ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.P, mahkemece tutuklandı, S.K, ise serbest bırakıldı.

Kaynak: AA