Malatya'da yaprak tütün hırsızlığı
Haberler » Güncel » Malatya'da yaprak tütün hırsızlığı - Haber

Malatya'da yaprak tütün hırsızlığı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaprak tütün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

30.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:16
Malatya'da yaprak tütün hırsızlığı

'nın ilçesinde yaprak tütün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Doğanşehir ilçesi Fındık Mahallesi'nde, dün 2 ton civarında yaprak tütün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan K.Ç, O.D. ve Ü.E. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et