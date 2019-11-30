Malatya'da yaprak tütün hırsızlığı
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaprak tütün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
30.11.2019 14:16 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:16
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde yaprak tütün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.
Doğanşehir ilçesi Fındık Mahallesi'nde, dün 2 ton civarında yaprak tütün çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan K.Ç, O.D. ve Ü.E. jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA