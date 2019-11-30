Malatya'da yangın çıkan evde mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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Malatya'da yangın çıkan evde mahsur kalanları itfaiye kurtardı

Malatya'da, yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

30.11.2019 13:50 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:52
Malatya'da yangın çıkan evde mahsur kalanları itfaiye kurtardı

'da, yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Mahallesi'nde iki katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 3 Suriyeliyi dışarı çıkarttı.

Dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Malatya'da yangın çıkan evde mahsur kalanları itfaiye kurtardı
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