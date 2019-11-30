Malatya'da yangın çıkan evde mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Malatya'da, yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Malatya'da, yangın nedeniyle evlerinde mahsur kalan 3 kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.
Fırat Mahallesi'nde iki katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, içeride mahsur kalan 3 Suriyeliyi dışarı çıkarttı.
Dumandan etkilendikleri belirlenen 3 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.