Malatya'da Yangın

Malatya'da bir binanın bodrumunda çıkan yangında 20 kişi, dumandan etkilendi.



İlyas Mahallesi Turgut Temelli Caddesi'ndeki bir apartmanın bodrumunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın, söndürüldü.



Yangında dumandan etkilenen ve ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılan apartman sakini 20 kişi, tedavilerinin ardından taburcu edildi.