Malatya'da yangın
Malatya'da bir binanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
18.07.2020 20:31 | Son Güncelleme: 18.07.2020 20:40
Malatya'da bir binanın çatı katında çıkan yangın maddi hasara yol açtı.
Merkez Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.
Yangında binanın çatısında maddi hasar oluştu.
Kaynak: AA