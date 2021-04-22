Malatya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
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Malatya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı

Malatya'da yakalanan FETÖ şüphelisi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli tutuklandı.

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY'nin Malatya'daki yapılanması kapsamında yürütülen soruşturma kapsamında hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yakalama kararı bulunan şüphelinin Battalgazi ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

Operasyonla yakalanan zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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