Malatya'da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi Malatya'da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi Yaban keçileri yerleşim yerlerine inince, çiftçinin kamerasına yansıdı Malatya'da yaban keçileri sürü halinde bir çiftinin cep telefonuna yansıdı.

Malatya'da yaban keçileri sürü halinde görüntülendi

Yaban keçileri yerleşim yerlerine inince, çiftçinin kamerasına yansıdı

MALATYA - Malatya'da yaban keçileri sürü halinde bir çiftinin cep telefonuna yansıdı. İlk kez bu kadar yerleşim alanlarına yaklaşan yabani keçilerinin aç kaldıkları için dağdan indikleri tahmin ediliyor.

Yaban hayatında çeşitlilik ile bölgede de önemli bir konumda bulunan Malatya'da, yaklaşık 20 yaban keçisinden oluşan sürünün yerleşim alanlarına yakın bir bölgeye gelmesi bir çiftinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yeşilyurt ilçesinde çiftçilik yapan Nevzat Aslan, bahçesine giderken karşılaştığı yaban keçilerini hemen kayda aldı. Hayvanları ürkütmemek için ağacın arkasına sağlandığını söyleyen Aslan, ilk kez yaban keçilerinin bu kadar aşağı doğru indiğini de söyledi.

Böylesine kalabalık bir sürüye ilk kez rastladığını söyleyen Aslan, yaklaşık 10 metre uzaklıkta hayvanları görebildiğini ifade etti.

Öte yandan kentte yaban hayatın korunması adına önemli çalışmalar yapılırken, özellikle kaçak avlanmalara karşı bölgede görülen olaylarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi isteniliyor.

Kaynak: İHA