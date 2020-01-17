Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı
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Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından yaban ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

17.01.2020 18:14 | Son Güncelleme: 17.01.2020 18:14
Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaban ve sokak hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yaban ve sokak hayvanlarının yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması için doğaya belirli aralıklarla yiyecek bırakılmakta.

Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının yemekhanelerinden alınan ekmekler ile mezbahanelerden temin edilen etler sokak ve yaban hayvanları için İnönü Üniversitesinin arka kısmındaki kırsal alan, Fırıncı Mahallesi, TOKİ Karagöz bölgesi, Orduzu Pınarbaşı Tabiat Parkı çevresi ile Yeşiltepe Hayvan Pazarı civarına yemler bırakıldı.

Kaynak: AA
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