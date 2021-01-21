Malatya'da yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Malatya'nın Kale ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldıKale Kaymakam Vekili Abdulselam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, İzolder Başkanı Harun Akkuş ve mahalle muhtarları tarafından kar yağışının etkili olduğu ilçede, hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

Malatya'nın Kale ilçesinde yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Kale Kaymakam Vekili Abdulselam Bıçak, Kale Belediye Başkanı Murat Koca, İzolder Başkanı Harun Akkuş ve mahalle muhtarları tarafından kar yağışının etkili olduğu ilçede, hayvanlar için doğaya yem bırakıldı.

İzolder Başkanı Harun Akkuş, olumsuz hava şartlarında hayvanların ve kuşların yiyecek bulmakta zorlandığını belirterek, hayvanların zorlu kış şartlarını daha kolay atlatmaları için yaptıkları bu faaliyetin vicdani bir görev olduğunu söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Timur