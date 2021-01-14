Malatya'da vatandaşlara 354 milyon 64 bin liralık destek verildi

AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Malatya'da vatandaşlara 354 milyon 64 bin liralık destek verildiğini bildirdi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Çalık, beraberindeki partililerle, Malatya Battalgazi İş Hanı'ndaki esnafı ziyaret ederek sorun ve taleplerini dinledi.

Ziyarette konuşan Çalık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla olumsuzluklarla karşılaşan esnafa Ticaret Bakanlığı tarafından verilecek hibe ve kira desteği başvurularının 11 Ocak tarihinde tamamlandığını hatırlatarak, değerlendirmelerin tamamlanmasının ardından hesaplara yatırılacağını belirtti.

Kovid-19'un etkilerinden vatandaşları korumak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 9 aydır destek verildiğini kaydeden Öznur Çalık, şöyle devam etti:

"Sosyal Destek Programı kapsamında 76 bin 136 haneye ve kişiye 76 milyon 136 bin lira destek sağlandı. 28 bin 22 çalışana 167 milyon 405 bin lira kısa çalışma ödeneği sağlandı. 18 bin 473 çalışana ise 50 milyon 45 bin lira nakdi ücret desteği verildi. İşsizlik ödeneği kapsamında 5 bin 746 kişiye 24 milyon 974 bin lira yardım yapılırken, 14 bin 559 çalışana 12 milyon 339 bin lira normalleşme desteği sağlandı. Verilen desteklerin toplamı ise 354 milyon 64 bin lira oldu."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş