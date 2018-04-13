Malatya'da Vatandaşlar Yağmur Duasına Çıktı

Malatya'nın merkez ilçesi Battalgazi'de vatandaşlar, kurak geçen mevsim nedeniyle cuma namazı sonrası yağmur duasına çıktı.

Battalgazi Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, cuma namazının ardından bahar aylarının kurak geçmesi nedeniyle çok sayıda vatandaş, Eskimalatya'da bulunan futbol sahasında yağmur yağması için dua etti.

Yağmur duasına, Malatya Valisi Ali Kaban, AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin, Battalgazi Kaymakamı Abdül Kadir Duran, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İl Müftüsü Ümit Çimen, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, AK Parti Battalgazi Merkez İlçe Başkanı Osman Güder, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, bazı kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bölge mahallelerin muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Yağmur duasına katılan vatandaşlara, Battalgazi Belediyesi tarafından Hasan Basri Türbesi alanında yemek ikram edildi.