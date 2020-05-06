Malatya'da vakıf, dernek ve odalara maske dağıtıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Covid-19 önlemleri kapsamında, vakıf, dernek ve odalara maske desteği veriliyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Covid-19 önlemleri kapsamında, vakıf, dernek ve odalara maske desteği veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi, yeni tip korona virüsle ilgili almış olduğu kararlar haricinde Malatya'daki müteşebbisler ile yapmış olduğu görüşme sonrasında Malatya'yı maske üretiminde bir merkez konumuna getiriyor. Büyükşehir Belediyesi bir yandan üretilen maskeleri ev ev vatandaşlara ulaştırırken diğer yandan da vakıf, dernek ve oda başkanlıkları aracılığı ile de Malatya'da maskesiz hiçbir vatandaşını bırakmamak için yoğun bir çaba içerisinde çalışmalarını sürdürdü.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyelerinin yanı sıra Malatya'da faaliyet gösteren oda, vakıf ve derneklere de Covid-19 önlemleri kapsamında maske yardımında bulunuyor. - MALATYA

Kaynak: İHA