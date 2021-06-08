Malatya'da vaka sayıları yüzde 60-70 oranında düştü

- Malatya'da vaka sayıları yüzde 60-70 oranında düştü Yoğun bakım hasta sayısı 22'ye kadar indi Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentteki korona virüs vaka sayılarının yüzde 60-70 oranında düştüğünü açıkladı.

- Malatya'da vaka sayıları yüzde 60-70 oranında düştü

Yoğun bakım hasta sayısı 22'ye kadar indi

MALATYA - Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentteki korona virüs vaka sayılarının yüzde 60-70 oranında düştüğünü açıkladı.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentte korona virüs vaka sayının yüzde 60-70 oranlarında düştüğünü belirterek yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısının ise 22 olduğunu söyledi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, beraberindeki gazetecilerle birlikte Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'yi ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak konuşan Güner, sağlıkçıların pandemi sürecinde olağanüstü bir performans sergilediğini belirterek başta Bentli olmak üzere tüm sağlık camiasına müteşekkir olduklarını söyledi.

Pandemi sürecinde yerel basının her daim desteğini yakından hissettiklerini kaydeden Bentli ise, "Yoğun bakım servislerinde tedavisi süren hasta sayımız 22-23'e kadar düştü. Bu rakam Eylül ayında yüzün üzerinde idi. Kasım ayında yine yüzü geçmiştik. Üçüncü dalgada da 90 civarı ile yoğun bakımda en üst sayıyı gördük. Günlük 7-8 hatta 10'unu gören vefat sayımız oluyordu, olmadığı günlerde oluyor. Şuan yoğun bakımda tedavi gören 20-22 hastamız var. Maalesef entübe edilen hastalarımızın yarısından çoğunu kayıp ediyoruz, çünkü bilinen kesin bir tedavisi olmayan bir hastalık bu. Virüs hastalıklarının çoğu böyledir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz