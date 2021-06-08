Malatya'da vaka sayıları yüzde 60-70 oranında düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Malatya'da vaka sayıları yüzde 60-70 oranında düştü

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Haberler | Sağlık

- Malatya'da vaka sayıları yüzde 60-70 oranında düştü Yoğun bakım hasta sayısı 22'ye kadar indi Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentteki korona virüs vaka sayılarının yüzde 60-70 oranında düştüğünü açıkladı.

- Malatya'da vaka sayıları yüzde 60-70 oranında düştü

Yoğun bakım hasta sayısı 22'ye kadar indi

MALATYA - Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentteki korona virüs vaka sayılarının yüzde 60-70 oranında düştüğünü açıkladı.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, kentte korona virüs vaka sayının yüzde 60-70 oranlarında düştüğünü belirterek yoğun bakım servislerinde tedavi gören hasta sayısının ise 22 olduğunu söyledi.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Vahap Güner, beraberindeki gazetecilerle birlikte Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli'yi ziyaret etti. Ziyarette ilk olarak konuşan Güner, sağlıkçıların pandemi sürecinde olağanüstü bir performans sergilediğini belirterek başta Bentli olmak üzere tüm sağlık camiasına müteşekkir olduklarını söyledi.

Pandemi sürecinde yerel basının her daim desteğini yakından hissettiklerini kaydeden Bentli ise, "Yoğun bakım servislerinde tedavisi süren hasta sayımız 22-23'e kadar düştü. Bu rakam Eylül ayında yüzün üzerinde idi. Kasım ayında yine yüzü geçmiştik. Üçüncü dalgada da 90 civarı ile yoğun bakımda en üst sayıyı gördük. Günlük 7-8 hatta 10'unu gören vefat sayımız oluyordu, olmadığı günlerde oluyor. Şuan yoğun bakımda tedavi gören 20-22 hastamız var. Maalesef entübe edilen hastalarımızın yarısından çoğunu kayıp ediyoruz, çünkü bilinen kesin bir tedavisi olmayan bir hastalık bu. Virüs hastalıklarının çoğu böyledir.

Malatya'da vaka sayıları yüzde 60-70 oranında düştü
Malatya'da vaka sayıları yüzde 60-70 oranında düştü
Malatya'da vaka sayıları yüzde 60-70 oranında düştü
Malatya'da vaka sayıları yüzde 60-70 oranında düştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Sedat Peker Ziya Selçuk Memduh Büyükkılıç Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hazal Kaya Şevval Sam Sarp Akkaya
Spor Okay Yokuşlu Burak Yılmaz Ergin Ataman Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Malatya'da vaka sayıları yüzde 60-70 oranında düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 18:14:02. #1.15#

title