Malatya'da üzerine yıldırım düşen çoban öldü
MALATYA'nın Darende ilçesinde, hayvanlarını otlattığı sırada üzerine yıldırım düşen çoban Muhammed Bulut (36), yaşamını yitirdi.
29.03.2020 19:46 | Son Güncelleme: 29.03.2020 19:46
MALATYA'nın Darende ilçesinde, hayvanlarını otlattığı sırada üzerine yıldırım düşen çoban Muhammed Bulut (36), yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Nurkuyusu Mahallesi kırsalında meydana geldi. Muhammed Bulut, hayvanları otlatmaya çıkardığında sağanak sırasında üzerine yıldırım düştü. Köylüler yerde yatan Bulut'u fark edince sağlık ekiplerine haber verdi. Kırsala gelen sağlık ekipleri Muhammed Bulut'un hayatını kaybettiği belirledi. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Bulut'un cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA