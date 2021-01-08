Malatya'da üzerinde uyuşturucu madde bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da polis ekiplerince yapılan çalışma neticesinde 43 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada şüphe üzerine durdurulan kişilerin üst araması yapıldı.

Çalışma neticesinde 10 şüphelinin üst aramasında toplamda 43 gram sentetik uyuşturucu, 43 uyuşturucu hap, 1 tabanca, 37 fişek ile 2 kesici alet ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş