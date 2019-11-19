Malatya'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı
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Malatya'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen operasyonunda bir miktar sentetik uyuşturucu ile bıçak bulunan şüpheli gözaltına alındı.

19.11.2019 18:02 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:06
Malatya'da üzerinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

'da düzenlenen operasyonunda bir miktar sentetik uyuşturucu ile bıçak bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Pençe" timi, kent merkezinde Turgut Temelli Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri bir kişiyi durdurarak üst araması yaptı.

Üzerinde bir miktar sentetik uyuşturucu ile bıçak ele geçirilen şüpheli gözaltına alınarak, Beydağı Polis Merkezi'ne teslim edildi.

Kaynak: AA
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