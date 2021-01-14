Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada tabanca ve uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada tabanca ve uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde oluşturulan yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 80 uyuşturucu hap, 5 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Uyuşturucu ve silaha el koyan jandarma, 2 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN