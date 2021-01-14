Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı
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Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

14.01.2021 13:54 | Son Güncelleme: 14.01.2021 13:59
Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada tabanca ve uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, jandarma ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada tabanca ve uyuşturucu ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişinde oluşturulan yol kontrol noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 80 uyuşturucu hap, 5 gram bonzai ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Uyuşturucu ve silaha el koyan jandarma, 2 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü.


Malatya'da uyuşturucuyla yakalanan 2 kişi gözaltına alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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