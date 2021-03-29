Malatya'da uyuşturucuya geçit yok
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Malatya'da uyuşturucuya geçit yok

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Malatya'da uyuşturucuya geçit yok

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

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Malatya'da uyuşturucu tacirlerine düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi, gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 38,5 gram metamfetamin, 12 gram esrar, 4 adet yeşil reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak, gözaltına alınan 1 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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