Malatya'da uyuşturucuya 7 gözaltı
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Malatya'da uyuşturucuya 7 gözaltı

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

15.02.2020 15:19 | Son Güncelleme: 15.02.2020 15:19
Malatya'da uyuşturucuya 7 gözaltı

MALATYA'da, ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde uyuşturucu madde ele geçiren polis, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Uyuşturucu satıcısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.


Kaynak: DHA
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