Malatya'da Uyuşturucuya 3 Tutuklama

MALATYA'da polis tarafından düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucu ve av tüfeği ele geçirilirdi. Gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere yönelik yapılan 3 ayrı operasyonda bir miktar esrar, 31 reçeteyle alınması gereken hap, 201 uyuşturucu hap ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ekipler uyuşturucuyu ve tüfeğine el koyarken 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Ö.K., A.A. ve Y.E. çıkarıldıkları mahkemece 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 3 şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

- Malatya