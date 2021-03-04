Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama
04.03.2021 15:33 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:37
MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Bir adrese yapılan baskında bin 239 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN