Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama
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Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama

02.03.2021 19:09 | Son Güncelleme: 02.03.2021 19:13
Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 950 gram metanfetamin ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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