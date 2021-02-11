Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı
11.02.2021 20:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:44
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda 2 şüpheli yakalandı, araçta yapılan aramada 515 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen zanlılar tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı