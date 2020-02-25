Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama
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Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama

MALATYA'da uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

25.02.2020 13:56 | Son Güncelleme: 25.02.2020 13:56
Malatya'da uyuşturucuya 2 tutuklama

MALATYA'da yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında kentte belirlediği adreslere operasyon düzenledi. Ekiplerin adreslerde yaptığı aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA

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