Malatya'da uyuşturucuya 1 tutuklama
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Malatya'da uyuşturucuya 1 tutuklama

MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde jandarma ekiplerinde durdurulan otomobilde 12,71 gram metamfetamin ele geçirildi.

13.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:06
Malatya'da uyuşturucuya 1 tutuklama

MALATYA'nın ilçesinde ekiplerinde durdurulan otomobilde 12,71 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe girişindeki yol kontrol noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 12,71 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler sürücüyü gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kaynak: DHA
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