Malatya'da uyuşturucunun zararları tiyatroyla anlatıldı

MHP Malatya Kadın Kolları Başkanlığı tarafından "Dünya Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" dolayısıyla tiyatro gösterisi sunuldu.

Kernek Meydanı'nda düzenlenen gösteride, çocuk yaşta uyuşturucu kullanımının meydana getirdiği zararlar anlatıldı.

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, uyuşturucuyla mücadelede her zaman ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Yaptıkları program ve gösterimlerle bunu anlattıklarını dile getiren Avşar, "Gençlerimizi uyuşturucudan nasıl uzak tutarız diye çalışmalar yapıyoruz. Bu yaptığımız gösteride yaptığımız çalışmalardan biridir." dedi.

MHP Malatya Kadın Kolları Başkanı Selma Çiçek ise gençlerin ve çocukların uyuşturucudan uzak durması için okulların ve ailelerin sürekli bilgilendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA