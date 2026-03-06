Malatya'da uyuşturucu operasyonu
Malatya'da gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız silah ele geçirildi, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Malatya'da, il genelinde huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli uyuşturucu maddeler ile ruhsatsız silah ele geçirilirken, 21 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda bin 548 adet sentetik ecza hap, 278 gram sentetik kannabinoid maddesi, 6 gram metamfetamin, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 49 adet fişek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 21 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - MALATYA