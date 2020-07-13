Malatya'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığına geçit yok Malatya polisi tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya polisi tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu ve silahlar ele geçirilirken, olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı. Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, 107.93 gram narkotik madde, 75 adet uyuşturucu ve uyarıcı nitelikte hap, 4 adet tabanca 25 adet fişek, 2 adet kurusıkı tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek ve 1 adet kesici alet ele geçirildi. Olayla ilgili 3 zanlı gözaltına alındı. - MALATYA Kaynak: İHA