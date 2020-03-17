Malatya'da uyuşturucu ticaretine 7 gözaltı MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik 3 ayrı operasyon düzenledi. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 914 gram esrar, 2 kurusıkıdan bozma tabanca, bir miktar metamfetamin ve 18 hap ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu satıcısı oldukları iddia edilen 7 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: DHA