Malatya'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama
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Malatya'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel
Malatya'da uyuşturucu ticaretine 2 tutuklama

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, 468 gram bonzai ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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