Malatya'da uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama
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Malatya'da uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama

27.11.2020 17:45 | Son Güncelleme: 27.11.2020 17:49
Malatya'da uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

MALATYA'da, polis ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 11'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25 Kasım'da kentte uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan baskında 12 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada bin 316 adet uyuşturucu hap, 50 gram metamfetamin, 45 gram toz esrar, 13 gram kubar esrar ve 1 tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden, 11'i tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Malatya'da uyuşturucu ticaretine 11 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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