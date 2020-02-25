Malatya'da, uyuşturucu ticareti yapan iki şüpheli tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Akçadağ yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.
Ekipler, araç içerisindeki 2 şüpheliden 96,46 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticaret yapma suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
Kaynak: AA