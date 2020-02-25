Malatya'da, uyuşturucu ticareti yapan iki şüpheli tutuklandı
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Malatya'da, uyuşturucu ticareti yapan iki şüpheli tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

25.02.2020 15:36 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:42
Malatya'da, uyuşturucu ticareti yapan iki şüpheli tutuklandı

'da yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerince yolundaki uygulama noktasında durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu.

Ekipler, araç içerisindeki 2 şüpheliden 96,46 sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından uyuşturucu madde ticaret yapma suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: AA

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