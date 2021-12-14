Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe Malatya'da polis ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık bir milyon lira olan 12 kilo 50 gram eroin maddesi ele geçirildi.

MALATYA (İHA) - - Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

MALATYA - Malatya'da polis ekiplerince bir yolcu otobüsünde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık bir milyon lira olan 12 kilo 50 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri istihbarat destekli Malatya Şehirler Arası Terminal İşletmesi'nde batı illerine sefer yapan yolcu otobüslerinde kontrol yaptı. İstanbul- Kocaeli illerine sefer hazırlığında olan bir araçta yapılan aramada valiz içerisine gizlenmiş toplamda 12 kilo 50 gram erin maddesi ele geçirildi.

Piyasa değeri yaklaşık bir milyon lira olan eroinlere el konulurken, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Malatya'da uyuşturucu tacirlerine büyük darbe

Kadıköy'de restoranda dehşet saçan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum

Kadıköy'de restoranda dehşet saçan şüphelinin ifadeleri ortaya çıktı: Silahın patlayacağını bilmiyordum

 Siirt'te vahşet! Biri kadın biri erkek 2 genç, otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu

Siirt'te vahşet! Biri kadın biri erkek 2 genç, otomobilde silahla vurulmuş halde bulundu

 Bu kadarına da pes! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yakalandı

Bu kadarına da pes! Sınıf öğretmeni, telefon hırsızlığı yaparken kameraya yakalandı

İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title