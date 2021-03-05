Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
05.03.2021 20:59 | Son Güncelleme: 05.03.2021 21:02
Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 1 kilo 45 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik