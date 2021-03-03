Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelinin üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada 1239 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik