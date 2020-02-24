Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 zanlı tutuklandı

24.02.2020 09:38 | Son Güncelleme: 24.02.2020 09:56

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 10'u tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Kent merkezinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 53 gram sentetik uyuşturucu, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 9 mermi, 110 gram kubar esrar ve 5 satışı reçeteye tabi uyuşturucu özelliği olan hap ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA