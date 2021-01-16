Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 gözaltı
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Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 gözaltı

16.01.2021 22:44 | Son Güncelleme: 16.01.2021 22:48
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 1 gözaltı

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. 

Malatya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada kentte belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ile 1 tabanca ve 1 otomatik av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler, ismi öğrenilemeyen 1 kişiyi yakalayarak  gözaltına aldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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