Malatya'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN - Haberler | Güncel
MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 1247 uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN