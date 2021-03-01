Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

01.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:42
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sokak satıcılarına yönelik operasyonda 115 gram sentetik uyuşturucu ile 10 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçe mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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