Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden biri tutuklandı Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden birisi tutuklandı.

Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden birisi tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 3 şüphelinin araç ve üst aramalarında 30,99 gram sentetik uyuşturucuyla 431 gram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden birisi "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ile ticareti" suçundan tutuklandı. Diğer zanlılar ise adli kontrol, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA