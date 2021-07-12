Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik - Haberler | Güncel

Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Malatya'da "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda 200 yeşil reçeteye tabi hap ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 6 bin 590 lira ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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