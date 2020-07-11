Malatya'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlılardan 4'ü tutuklandı Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 10 şüphelinden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik teknik ve fiziki takibin ardından 5 adrese operasyon düzenledi.

Ekipler, araçlara gizlenmiş 390 gram toz esrar, 19 gram metamfetamin, 16 gram sentetik uyuşturucu, 141 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Kaynak: AA