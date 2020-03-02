Malatya'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

02.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:58

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Yeşilyurt ilçesi Yakınca Galericileri Sitesi mevkisinde uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta bulunan şüpheli M.A'nın üzerini arayan ekipler, piyasa değeri 125 bin lira olan 250 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.A, emniyete götürüldü.

Öte yandan Malaya Şehit Hamit Fendoğlu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde şüpheli davranışlar sergileyen kişinin üstünü ve yanındaki kolide arama gerçekleştiren asayiş ekipleri, kutu içerisinde 3 kuru sıkı tabanca ele geçirdi.

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: AA