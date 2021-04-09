Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı
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Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş - Haberler | Güncel
Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Malatya'da uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da uyuşturucu imal ve ticareti yapanlara yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Doğanşehir ve Yeşilyurt ilçelerinde şüphe üzerine durdurduğu araçlarda arama yaptı.

Araçlarda 5 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, 9 uyuşturucu hap, 25 gram kenevir tohumu, bir uyuşturucu madde kullanma aparatı, ruhsatsız av tüfeği ile 5 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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